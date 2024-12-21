BM Genel Sekreteri Guterres\'ten Sudan\'daki Saldırıya Kınama

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Yabus bölgesinde Dünya Gıda Programı'nın (WFP) saha ofisine düzenlenen ve 3 çalışanın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, BM İnsani Koordinasyon Ofisi'nin, Sudan- Etiyopya sınırına yakın Mavi Nil eyaletinin Yabus bölgesinde WFP ofisinin dün gece bombalandığını ve bunun sonucunda 3 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Sudan hükümetinin, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ilettiği ifade edilirken, BM kurumlarının ve diğer tüm insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının kınandığı vurgulandı.

'2024 YARDIM ÇALIŞANLARI İÇİN KAYITLARA GEÇEN EN ÖLÜMCÜL YIL OLDU'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı kınayarak, "2024 yılı Sudan'daki yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl oldu. Güvenliklerine yönelik ciddi tehditlere rağmen, ihtiyaç duyulan her yerde hayati destek sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Kurbanların ailelerine ve WFP'deki meslektaşlarıma en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi. WFP İcra Direktörü Cindy McCain, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yapılmasını istediğini belirtti.