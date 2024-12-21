BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'daki Saldırıya Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres\'ten Sudan\'daki Saldırıya Kınama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Yabus bölgesindeki WFP ofisine düzenlenen saldırıda 3 çalışanın hayatını kaybetmesini kınadı ve 2024 yılının Sudan'daki yardım çalışanları için en ölümcül yıl olduğunu vurguladı.

21.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Yabus bölgesinde Dünya Gıda Programı'nın (WFP) saha ofisine düzenlenen ve 3 çalışanın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, BM İnsani Koordinasyon Ofisi'nin, Sudan- Etiyopya sınırına yakın Mavi Nil eyaletinin Yabus bölgesinde WFP ofisinin dün gece bombalandığını ve bunun sonucunda 3 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Sudan hükümetinin, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ilettiği ifade edilirken, BM kurumlarının ve diğer tüm insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının kınandığı vurgulandı.

'2024 YARDIM ÇALIŞANLARI İÇİN KAYITLARA GEÇEN EN ÖLÜMCÜL YIL OLDU'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı kınayarak, "2024 yılı Sudan'daki yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl oldu. Güvenliklerine yönelik ciddi tehditlere rağmen, ihtiyaç duyulan her yerde hayati destek sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Kurbanların ailelerine ve WFP'deki meslektaşlarıma en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi. WFP İcra Direktörü Cindy McCain, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yapılmasını istediğini belirtti.

Kaynak: DHA

Antonio Guterres, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:27:19. #1.11#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.