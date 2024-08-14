BM Güvenlik Konseyi Gazze'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi Gazze'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı

BM Güvenlik Konseyi Gazze\'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı

Gazze'deki son gelişmeler üzerine BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, siviller ve sivil tesislerin asla askeri operasyonların hedefi olmaması gerektiğini, bunun uluslararası insancıl hukukun belirlediği bir kırmız çizgi olduğunun altını çizerek 'acil ateşkes' çağrısını yineledi.

14.08.2024 13:32
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Gazze'deki son gelişmeler üzerine BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, siviller ve sivil tesislerin asla askeri operasyonların hedefi olmaması gerektiğinin, bunun uluslararası insancıl hukukun belirlediği bir kırmız çizgi olduğunun altını çizerek 'acil ateşkes' çağrısını yineledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı acil bir oturum düzenlendi. Çinli temsilci gerilimin tırmanmasını önlemek için 'acil ateşkes' çağrısını yineledi. Çinli temsilci Fu yaptığı konuşmada, çok sayıda sivilin toplu olarak bulunduğu okulların tekrar tekrar saldırıya uğradığını ve bu tür girişimlerin son derece 'iğrenç' olduğunu belirtti.Gerilimin tırmanmasını önleyecek anahtarın Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması olduğuna dikkat çeken Fu, Çin'in uluslararası toplumla beraber Gazze'de savaşın bir an önce durması, insani felaketin sona ermesi, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması için aralıksız çaba harcamaya hazır olduğunu kaydetti.

"GAZZE'DE 7 EKİM'DEN BU YANA OKULLARA YÖNELİK EN AZ 21 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"

BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten oturumda, Gazze'deki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İsrail'in 10 Ağustos'ta Gazze'de bir okulu vurması üzerine acilen toplandıklarını ifade eden DiCarlo, bunun ateşkesin anlaşmasına varılması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yönelik insani yardımların arttırılmasının aciliyetini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Lisa Doughten de Gazze'deki okullara yönelik saldırıların gün geçtikçe daha da sıklaştığına ve bugüne kadar yerinden edilenlerin sığındığı okullara yönelik en az 21 saldırı düzenlendiğine dikkat çekerek, taraflara Gazze halkının çektiği acılara son vermek için derhal harakete geçme çağrısında bulundu. Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okul 10 Ağustos'ta İsrail hava kuvvetleri tarafından bombalandı. Bombalamada 100'ü aşkın kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi Gazze'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika

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