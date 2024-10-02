BM Orta Doğu'daki Şiddetten Kaygılı - Son Dakika
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BM Orta Doğu'daki Şiddetten Kaygılı

BM Orta Doğu\'daki Şiddetten Kaygılı

BM sözcüsü, Orta Doğu'da artan düşmanlıklardan ve sivillere etkilerinden endişe duyuyor.

02.10.2024 11:13
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Bürosu Sözcüsü Liz Throssell, " Orta Doğu'da artan düşmanlıklardan ve bunların tüm bölgeyi insani ve insan hakları açısından bir felakete sürükleme potansiyelinden ciddi kaygı duyuyoruz" dedi.

BM İnsan Hakları Bürosu Sözcüsü Liz Throssell, Orta Doğu'da yaşanan son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. İsrail ile Hizbullah arasındaki silahlı şiddet giderek büyürken, bunun siviller açısından sonuçlarının korkunç olduğunu belirten Throssell, "İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı kara saldırısının yalnızca daha büyük acılarla sonuçlanmasından korkuyoruz. Orta Doğu'da artan düşmanlıklardan ve bunların tüm bölgeyi insani ve insan hakları açısından bir felakete sürükleme potansiyelinden ciddi kaygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Liz Throssell, durumun siviller üzerinde korkunç bir etki yaratarak daha da kötüleşebileceği ve bölgedeki diğer devletleri de içine alacak şekilde hızla büyüyebileceği ihtimaline vurgu yaparak, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda son iki haftada 1000'den fazla kişinin öldüğünü belirtti.

Tüm tarafları, mevcut yıkım ve şiddete son vermek için müzakereleri sürdürmeye çağıran BM yetkilisi Throssell, gerçekleşmiş veya devam etmekte olan uluslararası hukuk ihlallerinin sorumlularının, faili kim olursa olsun, hesap verebilirliğinin sağlanması ve mağdurlar için adaletin işlemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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