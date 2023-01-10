BM: Ozon tabakası iyileşme yolunda, 40 yıl içinde eski haline dönebilir

Birleşmiş Milletler (BM) destekli uzmanlar kurulunun dün sunduğu 4 yıllık değerlendirme raporuna göre, kansere neden olan ultraviyole ışınlarının tutulduğu ozon tabakasının iyileşme yolunda olduğu ve 40 yıl içinde eski haline dönebileceği açıklandı.

Ozon tabakası ilk defa 1970'li yıllarda incelmeye başladığı tespit edilmiş ve tabakayı incelten kimyasallar, 16 Eylül 1987'de imzalanan ve 1989'da yürürlüğe giren uluslararası Montreal Protokolü ile kademeli olarak kullanımdan kaldırılmaya başlanmıştı. BM destekli uzmanlar kurulu, dün Amerikan Meteoroloji Derneği'nin 103'üncü yıllık toplantısında 4 yılda bir yayınlanan ve 'Ozon İncelten Maddelere İlişkin' alınan önlemleri içeren değerlendirme raporunu sundu. Rapora göre, Montreal Protokolü'nün işe yaradığı ve ozon tabakasını incelten maddelerin yaklaşık yüzde 99'unun kullanımdan kaldırılmasının ozon tabakasını korumayı başardığı vurguladı.