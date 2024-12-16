BM, Somali için 1,42 milyar dolar acil yardım talep etti - Son Dakika
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Dünya

BM, Somali için 1,42 milyar dolar acil yardım talep etti

BM, Somali için 1,42 milyar dolar acil yardım talep etti

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Somali'de 5,98 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, yardım operasyonlarını artırmak için 1,42 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı. Ayrıca, 2025 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı ile dayanıklılığı artırmayı ve iklim değişikliğine uyum sağlamayı hedefliyor.

16.12.2024 13:23  Güncelleme: 13:24
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de insani yardım operasyonlarını artırmak için 1,42 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 5,98 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğu Somali'de insani yardım operasyonlarını artırmak için önümüzdeki yıl 1,42 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

OCHA, Somali 2025 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı'nı (HNRP) başlatarak, ihtiyaçların yapısal nedenlerini ele almak, dayanıklılığı artırmak, gelecekteki felaket risklerini azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için kalkınma ve iklim finansmanının artırılmasını savunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca planın en acil ihtiyacı olanlara yardım etmeye odaklanarak 4,6 milyon kişiye yardım sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Somali, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, Somali için 1,42 milyar dolar acil yardım talep etti - Son Dakika

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