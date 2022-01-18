BM, Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından uydu görüntüleri paylaştı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Eğitim ve Araştırma Enstitüsü UNITAR'ın, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile iş birliği içinde yürüttüğü Operasyonel Uydu Uygulamaları Programı olan UNOSAT, Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'ndaki yanardağdaki patlamanın ardından oluşan hasarın uydu görüntülerini paylaştı.

UNOSAT'tan yayınlanan fotoğraflarda, adada patlama öncesi ve sonrası görüntülere yer verildi. UNITAR'dan yapılan açıklamada, birçok bölgede ve kasabadaki yerleşim yerlerinin hasar gördüğü, birçoğunun da yıkıldığı ifade edildi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, patlamanın ardından, biri Tongalı diğeri İngiliz vatandaşı olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan Yeni Zelanda tarafından Tonga hükümetine 1 milyon dolarlık yardım yapıldığı bilgisi paylaşıldı

"CİDDİ ALTYAPI HASARI RAPORLANDI"

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), adada ciddi altyapı hasarının raporlandığını belirtti. Açıklamada, "15 Ocak'ta Tonga Volkanı patlamasından sonra meydana gelen tsunaminin ardından ada çevresinde önemli altyapı hasarları rapor ediyoruz. Yetkililer, değerlendirmeler devam ederken, özellikle tatlı su ve gıda için acil yardım çağrısında bulundular" denildi.