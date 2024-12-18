BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı - Son Dakika
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BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle geçen hafta 250 bin kişinin evlerine döndüğünü ve bunlardan 100 bininin ülke dışında yaşayan Suriyeliler olduğunu bildirdi.

18.12.2024 19:07  Güncelleme: 19:19
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

100 BİN SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana büyük bir yıkım ve yaygın bir yerinden edilme yaşandığına işaret edilen açıklamada, 6 milyondan fazla Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve 5,5 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Suriye'de 17 milyon kişinin hala yardıma ihtiyaç duyuyor ve tüm nüfusun yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Savaştan kaçan binlerce Suriyeli mülteci artık evlerine dönüyor, diğerleri ise yerel koşulların güvenli bir geri dönüşe izin verip vermeyeceğini değerlendiriyor. Geçen hafta yaklaşık 250 bin kişi evlerine döndü, bunların 100 bini ülke dışında yaşayan Suriyeliler." denildi.

TÜM ŞEHİRLER HARABE

Suriyelilerin savaş sürecinde akıl almaz şiddet ve yıkım seviyelerine tanık olduğu vurgulanan açıklamada, tüm şehirlerin harabe halde olduğu kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen ve şu anda Suriye'de temaslarda bulunan IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriye'nin muazzam insani ihtiyaçlarını karşılamak, iyileşmeyi teşvik etmek ve halkı istikrara kavuşturmak için hayati destek sunacaklarını tekrarladı.

Pope, "Bu, 14 yıldan uzun süren yıkıcı çatışmada çok fazla acı ve çalkantıya katlanan Suriye halkı için büyük bir umut ve tarihi fırsat anı. Zorluklar çok büyük olsa da uluslararası toplum Suriyelilerin hayatlarını yeniden kurmaları ve daha iyi bir gelecek sağlamaları için onlara destek olmalı." ifadelerini kullandı.

Bağışçı ülkelere, ortaklara ve diplomatik misyonlara IOM ekiplerinin Şam'a konuşlandırılmasıyla ilgili bilgi verdiğini kaydeden Pope, uluslararası topluma mültecilerin geri dönüşü için kaynaklarını harekete geçirme çağrısında bulundu. Pope, "Koşullar sağlandığında organize ve gönüllü geri dönüşler desteklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Orta Doğu Direktörü Rema Jamous Imseis, Haziran 2025'e kadar bir milyon Suriyelinin geri dönmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.

BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Göçmenler, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali :
    Lan zaten Türkiye de üc milyonu geckin Suriyeli var biz niye görmüyoruz 29 6 Yanıtla
  • Mazlum Arslan:
    Küçükçekmece Esenyurt da gelin bakalim Suriye'li varmı yokmu?? 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kaçak Mallar Var 1 0 Yanıtla
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