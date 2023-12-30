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BM Yetkilisi: Gazze'ye Yardım Ulaştırmak Zor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Gazze'ye gönderilen yardımların bölgeye ulaşımında yaşanan zorluklara dikkat çekti. Griffiths, yardım kamyonlarının bölgeye girişindeki kontrollerin zorluğunu ve birçok ürünün reddedildiğini belirtti. Ayrıca, zayıf iletişim ve hasarlı yolların yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmayı zorlaştırdığını ve yardım konvoylarına düzenlenen saldırılar sebebiyle işlerin daha da zorlaştığını ifade etti. Griffiths, Gazze'deki bombardıman ve imkansızlıklar için acil ateşkes çağrısında bulundu.

BM Yetkilisi: Gazze\'ye Yardım Ulaştırmak Zor
30.12.2023 - 10:48,
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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'ye gönderilen yardımların bölgeye ulaşımında yaşanan zorluklara dikkat çektiği bir açıklama yaptı.

Martin Griffiths dün yaptığı açıklamasında, "Gazze'ye yardım ulaştırmak kolay mı sanıyorsunuz? Tekrar düşünün" dedi. Griffiths, yardım kamyonlarının bölgeye girişinde en az üç aşamalı kontrolden geçtiğini ve birçok ürünün reddedildiğinin altını çizdi. Kamyonların zorlukla ilerleyebildiği bölge hakkında, yayaların bile zor geçebileceği bir geçiş noktasından yardımların ulaştırılmaya çalışıldığını aktardı.

"SÜREKLİ BOMBARDIMAN, ZAYIF İLETİŞİM, HASARLI YOLLAR"

Griffiths, ulaşan yardımların uzun kuyruklar ve karışıklık sebebiyle bir kaos ortamına ev sahipliği yaptığını belirtti. Koordinatör Griffiths, bölgedeki zayıf iletişim ve hasarlı yollar sebebiyle yardıma ihtiyacı olanlara ulaşamamanın yanı sıra ulaştırılmaya çalışan yardım konvoylarına düzenlenen silahlı saldırılar sebebiyle işlerin giderek daha imkansız bir boyuta ulaştığını ifade etti.  Griffiths, uzun süredir Gazze halkı ve onlara yardım etmeye çalışan kurum kuruluşlara karşı yapılan bu bombardıman ve imkansızlıklar için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA
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