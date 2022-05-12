Boğarak öldürdüğü kız arkadaşını gömerken kalp krizi geçiren adam öldü - Son Dakika
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Boğarak öldürdüğü kız arkadaşını gömerken kalp krizi geçiren adam öldü

12.05.2022 13:45

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 60 yaşındaki bir adam, boğarak öldürdüğü kız arkadaşını evinin bahçesine gömmek üzere harekete geçti. İşlediği cinayetin üzerini kapatmak isteyen zanlı, maktulu toprağa gömmeye başladığı sırada kalp krizi geçirerek öldü.

Eyalete bağlı Trenton bölgesinde Joseph Anthony McKinnon'un cansız bedenini bulan komşuları, olayı polise bildirdi.
Edgefield İlçe Şerif Ofisi, cesedin bulunduğu alanda yaptığı incelemede, McKinnon'un arkadaşı Patricia Ruth Dent'in (65) çöp poşetine sarılı cesedine ulaştı.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Otopside Dent'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Komşuların polise verdiği ifadelerde, ölmeden önce McKinnon'un kendi bahçesinde kazı yaptığı kaydedildi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

McKinnon'un ise kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, McKinnon'un Dent'i gömmesinin hemen ardından öldüğünü tahmin ediyor.

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Kalp Krizi, Hisarcık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

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