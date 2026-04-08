Bolat Lizbon\'da Büyükelçi ile Bir Araya Geldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Portekiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 5'inci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Lizbon'da Büyükelçi Haldun Koç ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Portekiz 5'inci Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Portekiz'de; Lizbon Büyükelçimiz Sayın Haldun Koç ve kıymetli Büyükelçilik personelimizi ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldık. Türkiye'nin, ticari diplomasi vizyonu doğrultusunda; gerçekleştireceğimiz temasların, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
