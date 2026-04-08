Bolat'tan Portekiz ile İşbirliği Mesajı
08.04.2026 20:30
Ticaret Bakanı Bolat, Portekizli yetkili ile inşaat işbirliği fırsatlarını görüştü.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Lizbon'da Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Türkiye-Portekiz JETCO toplantısı vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Lizbon'da Portekiz'in Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ile bir araya geldik. Sayın Luz ile ikili görüşmemizde Portekiz ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörlerinde önümüzdeki süreçte atılabilecek iş birliği adımlarını etraflıca ele aldık. Portekiz Hükümetinin önümüzdeki yıllarda yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konutlar ve haberleşme yatırımlarında, Türk firmalarının aktif rol alması beklentimizi Sayın Luz'a tekrar aktarma fırsatını yakaladık. Sayın Luz ile ayrıca, Portekiz ziyaretimiz kapsamında, yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün önde gelen temsilcilerinin Portekizli muhatap kamu kurum ve finans kuruluşları ile firmalarla bir araya getirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti paylaştık; kendisine organizasyon sürecinde sağladığı değerli katkıları ve desteği için teşekkürlerimizi ilettik. Küresel ölçekte üstlendiği projelerde edindiği tecrübe ve kapasitesi ile öne çıkan ve 138 ülkede toplam 12 bin 838 projeyle yaklaşık 559 milyar dolara ulaşan Türk yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün Portekiz Hükümeti'nin 'Portos 5 + Stratejisi' kapsamında gerçekleştireceği projelerde güvenilir ortaklar olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
