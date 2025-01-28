BOLİVYA'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Potosi bölgesindeki Uyuni ve Atocha kasabasını birbirine bağlayan yolda bir otobüs köprüden düştü. Kazada, 19 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, otobüs şoförünün keskin virajı alamayarak, köprüden düştüğünü söyledi.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Bolivya'da Otobüs Kazası: 19 Ölü - Son Dakika
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