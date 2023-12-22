 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı

Daha önce kürsüden inerken görünmez insanlarla el sıkışan ABD Başkanı Joe Biden, bu kez görünmez insanlara sarıldı. Büyük yankı uyandıran o görüntüler için "Biden boyut atladı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Boşlukla tokalaşan Biden \'level\' atlayıp görünmez insanlara sarıldı
22.12.2023 - 14:43,  Güncelleme: 14:46
Abone Ol

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık yaptığı gaflar ve tuhaf hareketlerle gündem olmayı sürdürüyor. Son olarak Biden, konuşma yaptığı kürsüden inerken boşlukla sarıldı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken "Biden boyut atladı" yorumları yapıldı. Geçtiğimiz aylarda Biden'ın sergilediği davranışları inceleyen nöroloji uzmanları, ABD başkanının "demans" belirtileri gösterdiğini açıkladı.

2024 seçimleri için aday adaylığını koyan eski ABD Başkanı Donal Trump, Biden'ın yaşlılığı üzerinden siyasi bir kampanya yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda California'da Cumhuriyetçi üyelere hitap eden Trump, yönünü şaşırmış gibi yaparak Biden ile adeta alay etti. "Neredeyim ben?" diyerek etrafa bakan Trump'ın hareketleri, katılımcılar arasında kahkahaya neden oldu.

YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı - Son Dakika


14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:29
Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:11
Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek

Son Dakika
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 14:55:39. #1.13#
SON DAKİKA: Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement