Botoks her zaman işe yaramıyor! Botokslu develer yarışmadan diskalifiye edildi!

Suudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmasında 40'tan fazla hayvan, botox iğneleri yapılması ve diğer bazı estetik müdahaleler nedeniyle diskalifiye edildi.

YARIŞMANIN ÖDÜLÜ 66 MİLYON DOLAR

Kral Abdülaziz Deve Festivali'nin en önemli etkinliği olarak bilenen güzellik yarışmasında birinci olana 66 milyon dolar para ödülü veriliyor. Yarışmada develerde uzun, sarkık dudaklar, büyük bir burun ve biçimli hörgüç aranan başlıca özellikler arasında yer alıyor.

ESTETİK MÜDAHALELER, İLERİ TEKNOLOJİYLE TESPİT EDİLİYOR

Suudi Haber Ajansı (SPA); jüri üyelerinin, develer üzerinde şimdiye kadar görülmemiş düzeydeki estetik müdahaleleri ortaya çıkartmak için İleri teknolojiler kullandığını bildirdi. SPA, tüm adayların önce dış görünümlerinin ve hareketlerinin uzmanlarca incelendiği bir alana götürüldüğünü belirtti. Daha sonra da develerin başları, boyunları ve karın bölgelerinin röntgen cihazları ve üç boyutlu ultrasonla gözden geçirildiği, genetik analiz ve diğer testler için de örnekler alındığı kaydedildi.

40'IN ÜZERİNDE DEVE, ESTETİK NEDENİYLE DİSKALİFİYE EDİLDİ

SPA, 27 devenin estetik müdahale, 16'sının da botoks nedeniyle diskalifiye edildiğini duyurdu. Yarışmanın organizatörü Deve Kulübü, develerin güzelleştirilmesine yönelik tüm müdahaleler ve aldatmacaları durdurmaya kararlı olduklarını belirtti, manipülatörlere ağır cezalar verileceğini vurguladı.

GÜZELLEŞMELERİ İÇİN HER YÖNTEME BAŞVURULUYOR

Açıklamada, develerin kaslarını gevşetmek için dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının başka yerlerine botoks iğneleri yapıldığı, dudaklarını ve burunlarını büyütmek için kolajen dolgular ve kas büyütmek için de hormonlar verildiği kaydedildi. Ayrıca, vücutlarının belli kısımlarını olduğundan daha büyük hale getirmek adına kan akışını kısıtlamak için plastik bantlar kullanıldığı ifade edildi.

''ÇOK ZALİMCE''

Hayvan hakları kuruluşu Peta Asya'nın Başkan Yardımcısı Jason Baker, güzellik yarışması için "zulüm" ifadesini kullandı.

Jason Baker, "Bir hayvanın, kulak kesmeden, tırnak ya da boynuz sökmeye ve dolgu enjeksiyonları yapmaya kadar estetik müdahalelere uğratılması çok zalimce ve bu taktikleri kullanan insanlar çok çirkin" dedi. Baker, Asya ve Ortadoğu'da hayvan hakları sorunların müdahale edilmesi gerektiğini söyledi ve Suudi makamlarına hayvanlara kötü muamelede bulunulan tüm etkinlikleri yasaklama çağrısı yaptı.

33 BİN DEVE SAHİBİ BU ETKİNLİĞE KATILIYOR

ABD, Rusya ve Fransa gibi uzak ülkeler dahil birçok yerden 33 bin deve sahibi Abdülaziz Deve Festivaline katılıyor. 40 gün süren festival, dünyanın alanındaki en büyük etkinliği. Başkent Riyad'ın 100 kilometre kuzeydoğusundaki 32 kilometrekarelik festival alanını günde 100 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.