Brezilya'da 32 kişinin öldüğü sel felaketinde, şiddetli sel suları bir köprüyü saniyeler içinde yerle bir etti

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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen ve en az 32 kişinin ölümüne neden olansellerde bir köprü aniden çöktü ve gözden kayboldu. Kayıp kişi sayısının artması bekleniyor çünkü bölgede 60 kişi hala bulunamamış durumda. Seller eyaleti "tarihinin en büyük felaketi" ile karşı karşıya bıraktı.

Felaketin görüntüleri, arabaların ve hayvanların nehir sularına kapıldığını, binaların ve yolların yıkıldığını gösteriyor. Videolardan birinde, bir köprünün hızla akan suda çöktüğü ve tamamen kaybolduğu görülüyor. Başka bir videoda ise, büyük bir yol parçasının suyun altında kaybolduğu bir yaya köprüsünün ikiye ayrıldığı görülüyor.

Yıkıntılar ve çöken evlerin enkazları nehirde yüzerken, hasarın tahmini maliyeti 20 milyon dolar olarak belirtiliyor. Şiddetli yağışların tetiklediği seller neredeyse 150 belediyede yıkıma neden oldu ve Cumartesi gününden bu yana Brezilya'nın güneyinde 15,000'den fazla kişi yerinden edildi. Bölgede 24 saat içinde bazı yerlerde altı inç yağış düştü.

Eyalette bir hidroelektrik barajının patlaması sonucu en az yarım milyon kişi elektrik ve susuz kaldı. Guaiba Nehri'nin Cuma günü 13 fit yüksekliğe ulaşması bekleniyor.

Eyalet valisi Eduardo Leite, bu durumu eyalet tarihindeki en ciddi kriz olarak nitelendirerek, "Kalbimin derinliklerinde acı duyuyorum, daha da kötü olacak," dedi. Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sellerden zarar gören bölgeyi ziyaret etti ve "eyaleti bu aşırı olayın neden olduğu acıyı en aza indirmek" için federal hükümetin tüm insan ve materyal kaynaklarını seferber edeceğini söyledi.

Yetkililer, su, yiyecek ve yatak dağıtmak ve sığınaklar kurmak için 626 asker gönderdi. Görüntüler, askerlerin batmakta olan evlerin çatılarında mahsur kalan insanları kurtarmaya çalıştığını gösteriyor. Bazı yerliler, özellikle de balıkçı Guilverto Luiz gibi, kurtarma çabalarına katıldıklarını belirterek, "İnsanları sel sularından çıkarmak için buradayım, çünkü durum çok tehlikeli," dedi.

Ancak bazı bölgelerde selin şiddeti nedeniyle helikopterler iniş yapamadı ve insanlar vinç yardımıyla güvenliğe alındı. İnsanlara tahliye olmaları ancak çamur kaymaları riski nedeniyle otoyollardan uzak durmaları tavsiye edildi. Sinimbu Belediye Başkanı Sandra Backes, kasabasındaki durumu "tam bir savaş alanı gibi, tamamen yıkıldı," şeklinde tanımladı.