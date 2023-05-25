Brezilya'da doğum gününde gönderilen çikolataları yiyen kadın öldü - Son Dakika
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Brezilya'da doğum gününde gönderilen çikolataları yiyen kadın öldü

Brezilya'da doğum gününde gönderilen çikolataları yiyen kadın öldü

25.05.2023 21:33

Brezilya'da bir kadın doğum gününde kimden geldiği belli olmayan ve zehirli olduğu öne sürülen çikolataları yedikten sonra yaşamını yitirdi.

Lindaci Viegas Batista de Carvalho, doğum gününü kutlamak için kimliği belirsiz bir kişi tarafından zehirli olduğu düşünülen çikolataları da içeren bir dizi hediye aldı. Hediye olarak gelen çikolatayı yiyen 54 yaşındaki kadın, kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Ailesi, onun hedef gözetilerek zehirlendiğine inanıyor.

ZEHİRLENME İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Kız kardeşi Lenice Batista, Lindaci'nin çikolataları yedikten sonra kendini hasta hissetmeye başladığını, gözlerinin geriye doğru kaydığını ve kollarının kasıldığını söyledi.

Rio de Janeiro'da bulunan bir hastaneye kaldırılan kadının hastaneye varmadan öldüğü açıklandı. Şimdi polis zehirlenme iddialarını araştırıyor ve çikolataların analizinin 30 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

"SOSYAL MEDYADA TEHDİT EDİLİYORDU"

Kadının akrabaları ayrıca olayın öncesinde sosyal medyada tehdit edildiğini iddia etti. Lindaci, geçen cumartesi günü kendisine bir paket olduğu söyleyen kuryeden telefon aldı. Kuryenin erkek arkadaşının dükkanınabıraktığı çikolatayı çiçekler ile beraberbir güzellik salonuna götüren Linda, çikolataların kimin tarafından gönderildiğini bilmediği için yemek istemedi. Fakat eski erkek arkadaşı kendisine şaka yaparak '' onları ben sana doğum günü hediyesi olarak yolladım'' deyince çikolataları yedi.

Hayatını kaybeden Lindaci'nin kız kardeşi, ablası ve eski kocasının arasında hiçbir sorun olmadığını bu nedenle eski eniştesini şüpheli olarak görmediğini söyledi.

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Son Dakika Dünya Brezilya'da doğum gününde gönderilen çikolataları yiyen kadın öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da doğum gününde gönderilen çikolataları yiyen kadın öldü - Son Dakika
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