Filmdi gerçek oldu! Mezara diri diri gömülen kadın, 10 saat sonra sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Filmdi gerçek oldu! Mezara diri diri gömülen kadın, 10 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

06.04.2023 10:47
Filmdi gerçek oldu! Mezara diri diri gömülen kadın, 10 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Brezilya'da mezarlık çalışanlarının duyduğu çığlık sesleri dehşet veren bir olayı gün yüzüne çıkardı. Kan izlerinin de bulunduğu mezarda 36 yaşındaki bir kadın, diri diri gömülmüş halde bulundu. Sağ olarak çıkarılan ve hemen tedavi altına alınan kadının parmaklarını kaybetme riski bulunurken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Brezilya'non Minas Gerais eyaletindeki Visconde do Rio Belediye Mezarlığı'nda çalışanlar bir mezarın çevresinde kan izleri fark etti. Söz konusu mezardan yardım çığlıkları da duyan çalışanlar hemen güvenlik güçlerine olayı ihbar etti.

Mezara diri diri gömülen kadın, 10 saat sonra sağ çıkarıldı

DİRİ DİRİ GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Bölgeye gönderilen acil kurtarma ekipleri, bir kadının mezara diri diri gömüldüğünü ortaya çıkarttı. Ekiplerce sağ olarak kurtarılan kadının kafa travması geçirdiği ve vücudunda kesikler olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan kadının parmaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Mezara diri diri gömülen kadın, 10 saat sonra sağ çıkarıldı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin 20 ve 22 yaşındaki 2 kişi tutuklandı. Şahısların daha öncesinde silah ve uyuşturucu kaçaklığı suçlarından tutuklandığı ortaya çıkarken, polisler olaya ilişkin olarak üçüncü bir kişiyi daha aradıklarını belirtti.

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