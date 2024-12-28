Brezilya'da Noel Kekinde Zehir: Üç Ölüm - Son Dakika
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Dünya

Brezilya'da Noel Kekinde Zehir: Üç Ölüm

Brezilya\'da Noel Kekinde Zehir: Üç Ölüm

61 yaşındaki Zeli Terezinha Silva dos Anjos, Noel için yaptığı kekin içine koyduğu zehirle iki kız kardeşi ve bir yeğeninin ölümüne neden oldu. Polisin açıkladığına göre, kadının eşinin de daha önce zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.

28.12.2024 14:19  Güncelleme: 14:20
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BREZİLYA'da yaşayan 61 yaşındaki Zeli Terezinha Silva dos Anjos, Noel için yaptığı kekin içine zehir koyarak iki kız kardeşinin ve bir yeğeninin ölümüne neden oldu. Polis, kadının eşinin de birkaç ay önce zehirlenerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Brezilya'nın Torres kentinde yaşayan Zeli Terezinha Silva dos Anjos, Noel kutlaması nedeniyle yaptığı kekin içine zehir koyarak 58 yaşındaki kız kardeşi Maida, 65 yaşındaki ablası Neuza ve Neuza'nın 43 yaşındaki kızı Tatiana'nın ölümüne neden oldu. Zeli'nin kendisi ve 10 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere diğer üç aile üyesi hastaneye kaldırıldı. Ölen kadınların otopsi sonuçlarına göre üçünün de bedenlerinde mide bulantısı, kusma ve ishale sebebiyet veren ve güçlü bir zehir olan arsenik tespit edildi. Polisten yapılan açıklamada, kadının eşinin de Eylül ayında zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Brezilya'da Noel Kekinde Zehir: Üç Ölüm - Son Dakika

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