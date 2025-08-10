BREZİLYA'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.
Brezilya'nın Cuiaba kentinden yola çıkan yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü bir kamyonla çarpıştı. Kazada, 11 kişi yaşaımını yitirdi, 45 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Brezilya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 11 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?