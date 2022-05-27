Brezilya'da polisten insanlığa sığmayacak uygulama! Şüpheliyi gaz bombasıyla bagaja kapatarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da polisten insanlığa sığmayacak uygulama! Şüpheliyi gaz bombasıyla bagaja kapatarak öldürdü

27.05.2022 14:42

Brezilya'da bir polis, gözaltına direnen bir adamı polis aracının bagajına gaz bombasıyla birlikte kapattı. Şüphelinin ölümüne yol açan polisin bu hareketi ABD'de George Floyd'un öldürülme şeklinde benzetildi. Telefon kamerasına yansıyan olayı izleyenler polise sert tepki gösterdi.

Brezilya'da eyalet polisi, Genivaldo de Jesus Santos'u (38) gözaltına direndiği için polis arabasının bagajına gaz bombasıyla birlikte zorla kapattı. Telefon kamerasına yansıyan olayda polis, adamın direnmesine aldırış etmeden dumanlar çıkan bagajın kapağını bastırarak Santos'un çıkmasını engelledi. Bagajdan dışarı sarkan ayaklardan Santos'un can çekiştiği görülürken bir süre sonra hareketsiz kaldığı dikkat çekti. 25 Mayıs Çarşamba günü Umbaúba kentinde meydana gelen olay sonrasında siyahi Genivaldo de Jesus Santos'un ölüm nedeninin oksijensiz kalarak boğulma olduğu belirlendi. Santos'un dumanlar çıkan bagajdan sarkan ayaklarının çırpındığı anların görüntülere yansımasıyla olay, sosyal medyada tepki topladı.

"ŞÜPHELİ POLİSE DİRENDİ"

Brezilya Eyalet Polisi (PRF) olaydan sonra yaptığı açıklamada şüphelinin saldırgan tavırlarla polise muhalefet ettiği ve direndiği için aracın bagajına kapatıldığını belirterek olaya karışan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Açıklamada "(Şüpheli) bir PRF ekibinin yaklaşımına aktif olarak direndi. Saldırganlığı nedeniyle, onu tutmak için hareketsizleştirme teknikleri ve daha az saldırı potansiyeli olan araçlar kullanıldı ve şahıs Umbaúba'daki Polis Karakoluna götürüldü" denildi.

"ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU İÇİN ÜSTÜNDEKİ İLAÇLARDAN TEDİRGİN OLDU"

Santos'un yeğeni Wallison de Jesus yerel basına yaptığı açıklamada, kendisinin de olay yerinde olduğunu, amcasının sadece motosiklet kullandığını ve polisin onu sebepsiz yere durdurduğunda heyecanlandığını belirtti. Şizofreni hastası olan Santos'un, polisin şizofreni ilaçlarını üstünde bulunca heyecanlanarak tedirgin olduğu ifade edildi.

BREZİLYA'NIN GEORGE FLOYD VAKASI

Brezilya'da halk, sosyal medyada platformlarında olayı, Santos'u siyahi bir Brezilya vatandaşı olmasından dolayı ABD'de gözaltı sırasında boğularak hayatını kaybeden Geroge Floyd'a benzetti ve polisi ırkçı davranışlar sergilemekle suçladı. Siyahi aktivist ve politikacı Renata Souza konuyla ilgili dün "Polis memurları bir arabayı gaz odasına çevirdi ve yeğeni güpegündüz izlerken zihinsel bozukluğu olan bir adamı idam etti. Böyle bir insanlık dışılığın tarifi yok. Brezilya bir ölüm kampı!" dedi.

YORUMLAR
500
Brezilya'da siyah bir vatandaş sıkıştırıldığı polis arabası bagajında boğularak öldü Brezilya'da siyah bir vatandaş sıkıştırıldığı polis arabası bagajında boğularak öldü Texas polisi: Saldırgan ilkokula girdiğinde, kapıda güvenlik görevlisi yoktu Texas polisi: Saldırgan ilkokula girdiğinde, kapıda güvenlik görevlisi yoktu
Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cep Telefonu, Brezilya, Polis, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da polisten insanlığa sığmayacak uygulama! Şüpheliyi gaz bombasıyla bagaja kapatarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
14:36 "Pakize Suda öldü" iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor
14:20 Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14:18 Şişli'de 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar çıktı! Müzisyen arkasında intihar notu bırakmış: Artık yaşamamın anlamı yok
14:08 Heyelanla birlikte köyün ortasına düşen taşın Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı
14:00 İnce, Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para
13:53 Hakan Ural'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Z kuşağı oy kullanmasın
13:40 Şişli'de eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın İBB çalışanı çıktı, İBB Başkanı İmamoğlu başsağlığı mesajı paylaştı: Çok acılı ve öfkeliyiz
13:10 Fatih Karagümrük'te beklenmeyen gelişme! Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
12:52 Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 15:08:31. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da polisten insanlığa sığmayacak uygulama! Şüpheliyi gaz bombasıyla bagaja kapatarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement