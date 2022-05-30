Brezilya'da sel ve heyelan felaketi: En az 79 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp - Son Dakika
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BBC

Brezilya'da sel ve heyelan felaketi: En az 79 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp

30.05.2022 13:59
Brezilya'da sel ve heyelan felaketi: En az 79 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde geçen hafta başlayan ve hafta sonunda devam eden aşırı yağış, bölgede sel ve heyelana neden oldu.

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde geçen hafta başlayan ve hafta sonunda devam eden aşırı yağış, bölgede sel ve heyelana neden oldu. Yetkililer, en az 79 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çok sayıda kişi ise kayıp.

Brezilya, kış aylarından bu yana bir dizi sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Şubat ayında Petrópolis kentinde heyelan ve sel felaketi sonucu 233 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen ay, Rio de Janeiro kentinde de sel sonucu 102 kişi yaşamını yitirdi.

Pernambuco'nun başkenti Recife'te Cuma gecesi kaydedilen yağış miktarı, Mayıs ayının tamamı için öngörülenin yüzde 70'ine ulaşmıştı.

Pazar gününe kadar devam eden yağış, bölgedeki nehirlerin taşmasına ve heyelanlara yol açtı.

Fransız haber ajansı AFP, Pazar günü yağışın yavaşlamasıyla yaklaşık 1200 arama kurtarma personelinin tekne ve helikopterlerle bölgeyi tarayarak kayıp olan kişilerin yerini saptamak için çalışmalara koyulduğunu aktardı.

AFP'ye göre Pernambuco yetkilileri Pazar akşamı en az 56 kişinin kaybolduğunu, 4 bin kişinin ise evsiz kaldığını açıkladı.

Pernambuco Valisi Paulo Camara, "Henüz tam sayıyı bilmiyoruz ama hala kayıp kişiler olduğunu düşünüyoruz. Onları bulana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bölgesel Kalkınma Bakanı Daniel Ferreira şimdilik azalan yağışın Pazartesi günü tekrar başlayacağını söyleyerek insanların dikkatli olmasını istedi, önceliğin bölgedeki herkesin güvenliği olduğunu ekledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi, bölgeye 211 milyar dolar destek sağlanacağını bildirdi.

Bolsonaro'nun bugün Recife'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da da Şubat ayından bu yana meydana gelen heyelanlarda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da ise Ocak'ta yaşanan heyelan sırasında 11 kişi yaşamını yitirdi.

Bilim insanları Güney Amerika'da yaşanan aşırı hava olaylarının okyanusta sıcak yüzey suyunun güçlü rüzgarlarla Güney Amerika'dan uzaklaşmasına ve böylece soğumaya yol açan La Nina hava durumundan ve iklim krizinden dolayı artığını düşünüyor.

Uzmanlar bu tür felaketlerin önümüzdeki yıllarda artabileceği uyarısında bulunuyor.

Brezilya'da sel ve heyelan felaketi: En az 79 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp
Brezilya'da sel ve heyelan felaketi: En az 79 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp
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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Brezilya'da sel ve heyelan felaketi: En az 79 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp - Son Dakika

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