Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde küçük uçak kırsal alana düştü, 3 kişi öldü - Son Dakika
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Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde küçük uçak kırsal alana düştü, 3 kişi öldü

Brezilya\'nın Mato Grosso eyaletinde küçük uçak kırsal alana düştü, 3 kişi öldü
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Mato Grosso eyaletindeki Agua Boa kentinin kırsal bölgesinde küçük bir uçak düştü ve çarpmanın etkisiyle alev alarak tamamen yandı. Enkazda bulunan 3 kişinin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BREZİLYA'nın Mato Grosso eyaletinde küçük bir uçağın kırsal alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre olay, ülkenin orta-batı kesimindeki Mato Grosso eyaletine bağlı Agua Boa kentinin kırsal bölgesinde meydana geldi. Şehir merkezine yaklaşık 18 kilometre, eyalet başkenti Cuiaba'ya ise 730 kilometre mesafede düşen küçük uçak, çarpmanın etkisiyle alev alarak tamamen yandı.

Yerel saatle 08.50 sıralarında bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 4 bin litre su kullandı. Düşen uçağın enkazında yürütülen çalışmalarda tamamen yanmış halde bulunan 3 kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve adli inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Uçağın kalkış ve iniş rotasına ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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