Brezilya Sağlık Bakanlığı dün açıklama yaparak maymun çiçeği kaynaklı ilk ölümün Perşembe günü meydana geldiğini duyurdu. Bakanlık, 41 yaşındaki erkek hastanın kanser tedavisi sebebiyle kemoterapi gördüğünü ve bağışıklık sisteminin baskılanmış (zayıflamış) olduğunu ifade etti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı , kemoterapi gören 41 yaşındaki bir lenf kanseri hastasının maymun çiçeğine yakalandığını ve Perşembe günü hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamayı takiben İspanya Sağlık Bakanlığı, hastanede yatan 120 maymun çiçeği hastasından birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Maymun Çiçeği: Brezilya ve İspanya'da ilk ölümler - Son Dakika

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