Brezilya ve Rusya\'dan Ekonomik İş Birliği Anlaşması

BREZİLYA ile Rusya arasında ekonomik iş birliği mutabakatı imzalandığı bildirildi.

Brezilya ile Rusya arasında ekonomik ve finansal iş birliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına göre, iki ülke iş birliğini koordine etmek amacıyla ortak bir diyalog mekanizması kuracak. Uzmanlar komitesi ve ortak konsey oluşturularak, ilişkileri geliştirecek somut adımlar belirlenecek.