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Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak! - Son Dakika

Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!

22.02.2022 13:47
Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!

Britney Spears babasının 13 yıllık vasiliği ve bu vasiliği bitirmek için verdiği hukuk mücadelesini anlatacağı kitap için 15 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Şarkıcı yayın şirketi Simon&Schuster ile el sıkıştı.

Britney Spears, rekor bir kitap anlaşmasına imza attı. Şöhreti, aile ilişkileri, babasının 13 yıllık vasiliği ve bu vasiliği bitirmek için verdiği hukuk mücadelesini anlatacağı kitap için 15 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Şarkıcı, hakkında yazılanları kendi tarafından anlatacağı kitap için yayın şirketi Simon&Schuster ile el sıkıştı.

Page Six'e konuşan bir kaynak, "Bu anlaşma, Obama'larınkinden sonra tüm zamanların en büyüğü" dedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Penguin Random House ile kitapları için 2017'de 65 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Spears, Things I Should Have Said (Anlatmam Gereken Şeyler) adlı kitabı yazan kız kardeşi Jamie Lynn'i kendisi üzerinden para kazanmakla ve vasilik davasında destek olmamakla suçlamıştı.

KIZ KARDEŞİ DE KİTAP YAZIYOR

Spears, sosyal medyada kız kardeşine yönelik bir mesaj yazmış, şunları söylemişti:

"Kitabının zamanlaması inanılmazdı Jamie Lynn. Özellikle de tüm dünyanın, bana gerçekten ne yapıldığına dair hiçbir fikri olmadığını bilerek! Sen dahil bütün ailem bilmediğinizi söylüyorsunuz. Saçmalık! Şimdi kitap satıp saçma sapan konuşmaya cüret ediyorsun ama lanet olasıca, yalan söylüyorsun. Keşke bir yalan dedektörü testine girsen de tüm bu kitleler benim hakkımda söylediğin kuyruklu yalanları görse! Keşke her şeye gücü yeten Tanrı gelip tüm dünyaya yalan söylediğini ve benim üzerimden para kazandığını gösterse! Sen bir pisliksin Jamie Lynn."

KIZ KARDEŞİ SÖMÜRDÜ

Şarkıcı daha sonra anı kitabı üzerine kız kardeşine bir ihtarname göndermişti. Avukatı, Jamie Lynn'i, Britney Spears'ı sömürmekle suçlayan mektupta şunları yazmıştı:

"Britney kitabınızı okumamış ve okumayı düşünmüyor olsa da o ve milyonlarca hayranı, onu parasal kazanç için nasıl sömürdüğünüzü görünce şoke oldu. Britney buna tahammül etmeyecek, etmemeli de."

Britney Spears, 2007 yılında geçirdiği ruhsal sorunlar nedeniyle babasının vasiliği altına alınmış, yıllar boyunca hayatı üzerinde hiçbir kontrolü olmadan yaşamıştı. Spears, babasının vasiliği istismar ettiğini belirterek uzun bir hukuk mücadelesi vererek özgürlüğüne kavuşmuştu.

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Son Dakika Dünya Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak! - Son Dakika Dünya


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