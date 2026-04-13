Brüksel'de Basın Özgürlüğü Etkinliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merdan Yanardağ ile dayanışma için düzenlenen etkinlikte Türkiye'de basın özgürlüğü ele alındı.

Haber: İlhan Baba

(BRÜKSEL) - Brüksel'de faaliyet gösteren platFORUM oluşumu tarafından düzenlenen "Merdan Yanardağ ile Dayanışma Etkinliği"nde, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü konusu ele alındı.

Etkinlikte, 44 Avrupa ülkesinde yaklaşık 300 bin gazeteciyi temsil eden Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Genel Sekreteri Ricardo Gutiérrez'in gönderdiği mesaj okundu.

Mesajda, Merdan Yanardağ hakkındaki suçlamaların düşürülmesi, TELE1'in yeniden yayın hayatına dönmesi ve Türkiye'de tutuklu bulunan tüm gazetecilerin serbest bırakılması talep edildi. EFJ ayrıca, Türkiye'ye gazetecilere yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Etkinlik kapsamında "Türkiye'de Basın Özgürlüğü" başlıklı panel ile karikatür sergisi düzenlendi. Panele, Yanardağ'ın eşi yazar Sevim Kahraman Yanardağ, gazeteci-yazar Doğan Özgüden ve mizah yazarı Erdinç Utku konuşmacı olarak katıldı. Oturumu gazeteci Mehmet Tanlı yönetti.

Panelin açılış konuşmasını yapan Mehmet Tanlı, dünyada gazetecilere yönelik baskılara ilişkin veriler paylaşarak Türkiye'deki duruma dikkati çekti ve bağımsız medya kuruluşlarıyla dayanışmanın önemini vurguladı.

Sevim Kahraman Yanardağ da eşinin Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektubu katılımcılara okudu. Mektupta dayanışma için teşekkür edilerek, "Biz Türkiye'de umut krizini aştık ve cesareti çoğalttık" ifadeleri yer aldı.

Mizah yazarı Erdinç Utku, konuşmasında basın özgürlüğü sorunlarını eleştirel ve mizahi bir dille değerlendirdi, Türkiye'de ifade özgürlüğündeki gerilemeye dikkati çekti.

Gazeteci Doğan Özgüden ise Türkiye'de basın özgürlüğünün tarihsel olarak baskı altında olduğunu vurguladı.

Özgüden, Merdan Yanardağ başta olmak üzere tutuklu gazetecilerle dayanışma çağrısı yaptı. Konuşmasında Tan Baskını, 12 Mart ve 12 Eylül dönemleri gibi süreçlerde yaşanan sansür ve baskıları hatırlatan Özgüden, kendi sürgün ve yargılanma deneyimlerine de değindi.

Türkiye'de öldürülen gazeteci sayısının 117'ye ulaştığını belirten Özgüden, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması ve gazeteci cinayetlerinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

Merdan Yanardağ'ın kitapları ile katılımcı yazar ve çizerlerin eserlerinin de dayanışma amacıyla satışa sunulduğu etkinlikte, karikatürist İsmail Doğan'ın "Basın Özgürlüğü" temalı sergisi ziyaretçilerin ilgisine açıldı.

Etkinlik müzisyenler Aytekin Kılıç ve Nizamettin Kılıç'ın barış ve dayanışma temalı türküleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Merdan Yanardağ, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Etkinlikler, Türkiye, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:41:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.