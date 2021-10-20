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Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar - Son Dakika

Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar

20.10.2021 14:07
Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı koronavirüs deneyi dünyada gündem oldu. Bir firma virüsü taşımaya gönüllü olan kişilere 4 bin sterlin (yaklaşık 50 bin TL) vereceğini açıklarken, ekibin bu deneyle insanların deneysel aşılara veya tedavilere nasıl cevap verdiklerini saptamayı umduğu açıkladı.

Koronavirüsle mücadelede bilim dünyası İngiltere'den gelen son haberi konuşuyor. Zira ülkenin başkenti Londra'da laboratuvara dönüştürülen bir otel, dünyada insanlara koronavirüs bulaştıran ilk tesis olmaya hazırlanıyor.

VİRÜSÜ TAŞIMAYA GÖNÜLLÜ OLANLARA PARA ÖDÜLÜ

New York Post'ta yer alan habere göre, Open Orphan isimli firma virüsü taşımaya gönüllü olan kişilere 4 bin sterlin (yaklaşık 50 bin TL) verecek. Ekip bu deney ile insanların deneysel aşılara veya tedavilere nasıl cevap verdiklerini saptamayı umuyor.

2 HAFTA TEK KİŞİLİK ADALARDA KALACAKLAR

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada test kapsamında sadece koronavirüs değil diğer virüs ve bakteriler de gönüllülere verilecek. Gönüllüler yaklaşık 2 hafta boyunca bu tesisteki tek kişilik odalarda kalacak. Söz konusu testlerin önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

MERAKLA BEKLENİYORDU

Bir süredir bu deneyin hazırlıklarını yapan firma bu açıklama ile merakla beklenen projenin detaylarını ilk defa kamuoyu ile paylaşmış oldu.

İNGİLTERE SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE

Vaka sayıları baz alındığında salgından en çok etkilenen 4'üncü ülke olan İngiltere'de yaklaşık 8.5 milyon kişiye virüs bulaştı. Koronavirüs 140 bine yakın kişinin hayatına mal olurken, 7 milyona yakın kişi ise virüsü yenmeyi başardı.

Salgından en çok etkilenen ülke ABD'de ise virüs 46 milyona yakın insana bulaştı ve 746 bin 509 cana mal oldu. Worldometers verilerine göre, ABD'yi Delta'nın ilk görüldüğü ülke olan Hindistan ve Brezilya izliyor.

Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar

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Son Dakika Dünya Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar - Son Dakika
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