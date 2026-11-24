Brezilya'da havuza girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki Maitê, ailenin golden retriever cinsi köpeği Tereza'nın müdahalesiyle hayata tutundu. Küçük kızın suda çırpındığını fark eden köpek, hiç tereddüt etmeden havuza atladı. Maitê'nin köpeğe tutunarak su yüzeyinde kalması, ailesinin yetişip müdahale etmesine zaman kazandırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KÜÇÜK KIZIN YARDIMINA KOŞTU

Olay, Brezilya'nın Mato Grosso eyaletine bağlı Chapada dos Guimarães kentinde, 20 Kasım'da meydana geldi. Ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete giden 2 yaşındaki Maitê, bir süre sonra havuza tek başına girdi. Havuz basamaklarından ilerleyen küçük kız, dengesini kaybederek suyun içinde çırpınmaya başladı.

Çocuğun tehlikede olduğunu fark eden ailenin golden retriever cinsi köpeği Tereza, hiç beklemeden havuza atladı. Küçük kız köpeğe tutunurken Tereza, ailesi yetişene kadar onun su üzerinde kalmasına yardımcı oldu.

AİLESİ HAVUZA GİREREK KURTARDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki kadın aile üyesinin hızla havuza girerek küçük kızı ve köpeği sudan çıkardığı görüldü. Annesi Gladissa Filbido, olay sırasında kısa süreliğine pasta almak için yanlarından ayrıldığını, büyük kızının da köpeğin küvetini almaya gittiğini anlattı.

Maitê'nin daha önce havuzda yüzdüğünü ancak hiçbir zaman tek başına suya girmediğini belirten anne, kızının normalde yanında bir yetişkin olmadan havuza girmeyi beklemediğini söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ UYARI İÇİN PAYLAŞTI

Korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan anne, görüntüleri diğer ailelere havuz güvenliği konusunda uyarıda bulunmak amacıyla yayımladığını belirtti.

Gladissa, yaşananların ne kadar kısa sürede gerçekleşebileceğine dikkat çekerek, “İki saniyede bir trajedi yaşanabilir” mesajını verdi. Anne, kızının hayatına dokunan Tereza'yı kahraman olarak nitelendirdi.

Olaydan sonra paylaşılan görüntülerde Maitê'nin Tereza ile yeniden oyun oynadığı görüldü. Küçük kızın olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.