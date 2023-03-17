Bu nasıl arkadaşlık! 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarını ormana götürdüler, 30 defa bıçaklayıp ölüme terk ettiler - Son Dakika
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Bu nasıl arkadaşlık! 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarını ormana götürdüler, 30 defa bıçaklayıp ölüme terk ettiler

17.03.2023 17:15
Bu nasıl arkadaşlık! 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarını ormana götürdüler, 30 defa bıçaklayıp ölüme terk ettiler

Almanya'nın Freudenberg şehrinde 12 ve 13 yaşlarında olan iki kız öğrenci, tartıştıkları sınıf arkadaşları 12 yaşındaki Luise'i ormanlık alana götürerek 30 defa bıçakladı. Kanlar içerisinde yerde kalan küçük kız, hayatını kaybetti.

Luise isimli genç öğrenci, geçen cumartesi günü öğleden sora arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadı.

30 KEZ BIÇAKLADILAR

Polisin yaptığı çalışma sonrası Luise'in cesedi evinin yakınlarda bulunan ormanlık bir alanda bulundu. Polis, Luise'nin arkadaşları ile yaşadığı kavga sonrası arkadaşları tarafından konuşmak için ormanlık alana çağrıldığını tespit etti.

YARGILAMA YAŞI 14

Talihsiz kızın aldığı 30 bıçak darbesi sonrası kan kaybından hayatını kaybettiği bildirildi. Arkadaşlarını öldüren iki kızın yaşları küçük olduğu için daha fazla bilgi vermedi. Almanya'da yargılanma yaşı 14 olduğu için kızların durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.

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