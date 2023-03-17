Luise isimli genç öğrenci, geçen cumartesi günü öğleden sora arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadı.
Polisin yaptığı çalışma sonrası Luise'in cesedi evinin yakınlarda bulunan ormanlık bir alanda bulundu. Polis, Luise'nin arkadaşları ile yaşadığı kavga sonrası arkadaşları tarafından konuşmak için ormanlık alana çağrıldığını tespit etti.
Talihsiz kızın aldığı 30 bıçak darbesi sonrası kan kaybından hayatını kaybettiği bildirildi. Arkadaşlarını öldüren iki kızın yaşları küçük olduğu için daha fazla bilgi vermedi. Almanya'da yargılanma yaşı 14 olduğu için kızların durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › Bu nasıl arkadaşlık! 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarını ormana götürdüler, 30 defa bıçaklayıp ölüme terk ettiler - Son Dakika