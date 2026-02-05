Bu nasıl bir ağ? Epstein\'ın malikanesinden çıkan olay fotoğraf

Jeffrey Epstein'ın Manhattan'daki malikânesinden ortaya çıkan yeni fotoğraf ve arşiv görüntüleri, dünyaca ünlü isimlerle ilişkileri yeniden gündeme taşıdı. ABD merkezli The New York Times'ın yayımladığı fotoğraflar arasında, Epstein'ın evinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) çerçeveli bir fotoğrafı da yer aldı. Bu kare, sosyal medyada geniş tepki çekti.

Epstein'ın evinde birçok yüksek profilli figürün fotoğraflarının sergilenmiş olması, finansörün global ilişkiler ağına dair daha önceki raporlarla birleşince eleştirileri güçlendirdi. Fotoğrafın ortaya çıkması sonrasında bazı sosyal medya kullanıcıları MBS'nin Epstein ile bağlantısını eleştirirken, bu bağın Orta Doğu'daki siyasi ilişkiler ve uluslararası tutumlar bağlamında yorumlandığını belirtti.

Epstein, 2019'da federal düzeyde çocuk cinsel istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanmış ve New York'taki hücresinde ölü bulunmuştu. Yayımlanan arşivler, sadece fotoğrafları değil, aynı zamanda Epstein'ın geniş sosyal çevresinin ipuçlarını taşıyan belgeleri de içeriyor.

Yayınlanan fotoğraflar arasında yalnızca MBS değil, diğer uluslararası liderler ve iş insanlarının görüntülerinin de bulunduğu ifade edildi. Bu kapsamda eski ABD başkanları, iş dünyası figürleri ve kültürel ikonlarla Epstein'ın ilişkisi üzerine yeni spekülasyonlar ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, Epstein'ın ölümünün ardından ortaya çıkan belgelerin, yalnızca bireysel bağlantıların ötesinde küresel siyaset, güç ve nüfuz ağlarını yeniden sorgulattığını belirtiyor. Özellikle MBS gibi aktif siyasi figürlerin adlarının bu tür arşivlerde yer alması, iddiaların boyutunu genişleten bir faktör olarak görülüyor.