Ukrayna Buça'da dehşeti yaşayan yaşlı kadın konuştu: Kocamı ölü buldum, köpekler yemesin diye derine gömdüm - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Buça'da dehşeti yaşayan yaşlı kadın konuştu: Kocamı ölü buldum, köpekler yemesin diye derine gömdüm

04.04.2022 09:39

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan en korkunç görüntüler Buça'dan geldi. Uluslararası kamuoyunu dehşete düşüren görüntülerde Buça'yı ele geçiren Rus ordusundan yaptığı katliam görülüyor. Bu dehşetten kurtulan Tetyana isimli kadın yaşadıklarını anlattı.

Rus askerlerin Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'dan ayrılması bölgede günlerdir yaşanan felaketi gözler önüne serdi. Rus askerlerinin Buça'dan çekilmesiyle birlikte haftalardır Rusya'nın kontrolünde olan bölgede yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı şekilde infaz edildiğinin ortaya çıkmasına tepkiler artarken saldırılardan kurtulan bölge halkı da yaşadıklarını anlattı.

RUS ASKERLERİNİN İNSAFSIZLIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Tetyana Volodimirivna yaşadıklarını en ince detayına kadar anlatarak kabusu anlattı. Tetyana isimli kadın, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatırken Rus askerlerinin insafsızlığını da gözler önüne serdi.

Buça'da eşi katledilen Ukraynalı kadın konuştu: Çeçen güçleri bizi kesmekle tehdit etti

"ÇEÇENİSTAN'DAN GELEN BİR ADAM BİZİ KESMEKLE TEHDİT ETTİ"

Rus askerlerinin şehre girmesinden sonra askerlerin kendisini ve eski bir deniz kuvvetleri mensubu olan eşini evlerinden çıkardığını söylerken, "Ruslar bizim evin olduğu apartmanı merkez yaptılar. Askerler bizi binada tutsak bıraktı. Ruslar şehre gelince insanlara kim olduklarını sordu ve belgeleri görmek istediler" dedi.

Tetyana, Çeçen güçlerinin de bölgede olduğunu öne sürdü. Sözcü'nün haberine göre acı içindeki kadın, " Çeçenistan'dan geldiğini düşündüğüm bir adam bizi 'kesmekle' tehdit etti. Beni dört gün sonra serbest bıraktılar fakat kocamı günlerce her yerde aradım" dedi. Tetyana, günler sonra ise eşiyle birlikte yaşadığı apartmanın bodrumunda bazı cansız bedenler gördüğünü ve onlar arasında eşinin de olduğunu dile getirdi.

"KÖPEKLERİN YİYEMEYECEĞİ DERİNLİĞE GÖMDÜM"

Tetyana, "Onu ayakkabılarından, pantolonundan tanıdım. Vücudu kesilmişti, bedeni soğuktu. Komşumda onun yüzünün fotoğrafı var. Kafasından vurulmuş, kesilmiş ve işkence görmüş" dedi. Tetyana, başkalarının da cesetlerinin olduğunu söylerken, "Binanın yakınındaki bahçeye komşularımın yardımıyla gömdük. Köpeklerin onu yiyemeyeceği kadar derine" dedi.

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali ABD'li Bira Üreticilerini Zora Soktu Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali ABD'li Bira Üreticilerini Zora Soktu Avrupalı liderlerden Bucha'daki vahşete tepki Avrupalı liderlerden Bucha'daki vahşete tepki

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Buça'da dehşeti yaşayan yaşlı kadın konuştu: Kocamı ölü buldum, köpekler yemesin diye derine gömdüm - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:58 Bakan Nebati: Piyasada işler elhamdülillah iyi, yıl sonunda enflasyon makul seviyeye düşer
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:38 Elon Musk Twitter'ın en büyük hissedarı oldu
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Buça'da dehşeti yaşayan yaşlı kadın konuştu: Kocamı ölü buldum, köpekler yemesin diye derine gömdüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement