BULGARİSTAN, Tahran Büyükelçiliği'ni kapattığını duyurdu.
Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov, Bulgaristan'ın Tahran Büyükelçiliği'ni kapattığını ve çalışanların tahliye edildiğini açıkladı. Başbakan Zhelyazkov, büyükelçilik binasının İsrail'in Tahran sakinlerini tahliye etmeleri için uyardığı bölgenin yakınlarında bulunduğunu belirtti.
Son Dakika › Dünya › Bulgaristan, Tahran Büyükelçiliği'ni Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika
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