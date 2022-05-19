Bush'tan Irak gafı: 'Tek bir adamın kararıyla haksız ve acımasızca işgal edildi' - Son Dakika
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BBC

Bush'tan Irak gafı: 'Tek bir adamın kararıyla haksız ve acımasızca işgal edildi'

19.05.2022 13:40
Bush'tan Irak gafı: 'Tek bir adamın kararıyla haksız ve acımasızca işgal edildi'

Eski ABD Başkanı George W. Bush, Ukrayna savaşı hakkında konuşurken yanlışlıkla "Irak'ın işgali" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı George W. Bush, Ukrayna savaşı hakkında konuşurken yanlışlıkla " Irak'ın işgali" ifadesini kullandı.

Dallas'ta bir etkinlikte konuşan Bush, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek başına Ukrayna'yı işgale karar verdiğini anlatmaya çalışırken, "tamamen haksız ve acımasız bir şekilde Irak'ın işgalini başlatmak üzere" sözlerini sarf etti.

Hatasının hemen farkına varan Bush, "Ukrayna" diye düzeltme yaptı ve kendisiyle dalga geçerek 75 yaşında olduğunu vurguladı.

George W. Bush, ABD önderliğindeki koalisyon güçleri 19 Mart 2003'te Irak'ı işgal ettiğinde ülkesinin başkanıydı.

Bush, bir üniversitenin kendi adını taşıyan enstitüsünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'da seçimler hileli. Siyasi muhalifler hapse atılıyor ya da seçim sürecinden bertaraf ediliyor. Bunun sonucu, Rusya'da denge ve denetleme olmaması ve tek bir adamın kararıyla Irak'ın haksız ve acımasızca işgal edilmesidir... Yani, Ukrayna'nın. Irak diyorum. Her neyse. Yaş 75."

Bush yönetimi, dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in ülkede kitle imha silahları depoladığı iddiasıyla, İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Irak'ın işgalini temellendirmeye çalışmıştı.

Daha sonra bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

Irak savaşının ardından ABD, Kanada ve Iraklı akademisyenlerin yaptığı bir araştırmada, 2003-2011 yılları arasında savaşa bağlı nedenlerden tespit edilmişti.

Bush'tan Irak gafı: 'Tek bir adamın kararıyla haksız ve acımasızca işgal edildi'
Bush'tan Irak gafı: 'Tek bir adamın kararıyla haksız ve acımasızca işgal edildi'
Bush'tan Irak gafı: 'Tek bir adamın kararıyla haksız ve acımasızca işgal edildi'
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Kaynak: BBC

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