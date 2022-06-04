Büyükelçi Kalın, Madrid ziyaretinde Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Dış ve Küresel İşler Devlet Sekreteri Angeles Moreno Bau ve Başbakanlık İspanya AB Dönem Başkanlığı Koordinasyon Ofisi Direktörü Aurora Mejia ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

İspanya, Madrid, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Büyükelçi Kalın, NATO Zirvesi öncesi İspanya'yı ziyaret etti - Son Dakika

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