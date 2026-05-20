California\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı

ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Rosa Adası'ndaki ulusal parkta 5 gün önce çıkan yangının kontrol altına alınamadığı bildirildi.

California İtfaiye Departmanı, 15 Mayıs Cuma günü yerel saatle 16.30 sıralarında Santa Rosa Adası'ndaki Channel Adaları Ulusal Parkı'nda yangın çıktığını duyurdu. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını kaydeden yetkililer, 14 bin 600 dönümden fazla alanın kül olduğunu bildirdi.