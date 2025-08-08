California\'da Yangın: 2 bin 700 Kişi Tahliye Edildi

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi, eyaletin Los Angeles ile Ventura bölgesinde dün çıkan yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, hızla yayılan yangın nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirterek, 14 bin kişi ve 5 bin yapının da tahliye riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.