California, Danimarka için Satış Kampanyası Başlattı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma planına karşılık, 'California eyaletinin Danimarka toprağı' olması için kampanya başlatıldı.

'Danimarkalaştırma' (Denmarkification) adlı internet sitesinden kampanyaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, kampanyanın, Trump'ın Grönland'ı satın alma planına karşılık, California eyaletinin ABD'den satın alınarak Danimarka toprağı haline getirilmesini amaçladığı bildirildi. Trump'ın, Demokratların kalelerinden olan California'dan hoşlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Trump, California'nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz. Trump California'yı satmak isterse, satar" denildi.

Açıklamada, California'nın seçilme nedenleri arasında sıcak iklimi, teknoloji hakimiyeti, avokado üretimi, sahip olduğu özgürlük ve ülkenin en ünlü eğlence parklarından Disneyland'i içinde bulundurması gibi gerekçeler sıralanarak, "Anlaşmayı tatlandırmak için ömür boyu Danimarka hamur işleri bile vereceğiz" ifadesine de yer verildi.