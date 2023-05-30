Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı - Son Dakika
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Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı

Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı

30.05.2023 12:25

Rusya'da bir kadın, çalılıklarda tuvaletini yaparken dünyanın en büyük kaplanı tarafından saldırıya uğradı. Kocası kamyonetiyle kaplanın üzerine sürerek kadını ölmekten son anda kurtardı. Kaplanın ormana kaçtığını söyleyen çifte inanmayan uzmanlar, hayvanın avlanmak istendiğini öne sürdü.

Saldırı Rusya'nın doğusundaki Ussuriysk'te meydana geldi. 26 yaşındaki Darya Ulyanova, dev bir Amur kaplanının saldırısına uğradı.Kaplan, dünyanın en büyük kaplan türü olarak kabul ediliyor. Darya, kocası Misha'nın kamyonetiyle hayvanı ezerek onu kurtardığını söyledi.

SALDIRIDAN SONRA ORMANA KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ

Darya, "Koşmaya başladım; üç adım attım ve düştüm. Üstüme havadan uçtu ve beni yırtmaya başladı. Elimi kendine doğru çekti ve kaçamadım, çünkü o çok büyüktü. Sonra Misha kamyoneti alıp kaplana çarptı ve onu tamponla ezdi" dedi. Darya, kaplanın daha sonra yakındaki bir ormana kaçtığını belirtti.

Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

26 yaşındaki Darya Ulyanova, saldırının ardından omuzları ve her iki kolunda "şiddetli yırtıklar" oluşması sebebiyle şu anda hastanede tedavi görüyor.

Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı

CEZA ALABİLİR

Misha, kahramanca hareketine rağmen, nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için Vladimir Putin'in getirdiği sıkı yasalar kapsamında 20 bin sterline kadar para cezası alabilir.

Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı

UZMANLAR DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Buna ek olarak, soruşturmacılar Misha ve Darya'nın aslında yaptıklarını örtbas etmek için yalan söylemiş olabileceklerini belirtiyor. Polis ve kaplan uzmanları, Darya'nın saldırıya uğradığı sırada kaybolan bir köpek aradığını ve eğrelti otu topladığı iddiasını araştırıyor.

Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı

"HAYVANI AVLAMAK İSTEMİŞ OLABİLİRLER"

Amur Kaplan Merkezi'nin genel direktörü Sergey Aramilev, olayla ilgili tam bir soruşturma yapılacağını belirtti. Uzmanlar, Misha'nın nesli tükenmekte olan hayvanı avlamış olabileceğine inanıyorlar.

Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı

"SENARYO İNANDIRICI DEĞİL"

Merkez, "Bir adamın, karısını yakalayan bir kaplanı bir kamyonetle ezmesi, yaralanmanın doğası ve yırtıcıların yıldırım hızında saldırı deneyimine dayanarak pek olası görünmüyor. Bir kamyonete atlamak, dönmek ve hayvanın üzerine sürmek imkansız. Ancak orada kan var, mücadele izleri var. Şimdi durumu belirlemek için titiz bir iş başlıyor. Uzmanların görüşlerini bekleyeceğiz." dedi.

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Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı - Son Dakika


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