Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de Cezayir Bakanı ile görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cenevre'de Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fayçal Bentaleb ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cenevre'de programımız kapsamında Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Fayçal Bentaleb ile bir araya gelerek işbirliği alanlarımıza yönelik istişarelerde bulunduk. Türkiye ile köklü bağları bulunan, Kuzey Afrika'daki önemli ortağımız Cezayir ile her alanda olduğu gibi çalışma hayatına dair tecrübe ve birikimlerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.