Canlı yayında 7 şişe içki içen Çinli adam, yaşadığı evde ölü halde bulundu

Çin'de bir sosyal medya fenomeni, canlı yayınının daha çok izlenmesi için 7 şişe içki içti. Çin yerel medyasına göre soyadı Wang olan fenomenin içtiği içki; 'Baijiu' adı verilen, yüzde 60 alkol ihtiva eden bir Çin likörüydü. Yayın sırasında 'Baijiu'dan 7 şişe içen adam, yayından 12 saat sonra evinde ölü halde bulundu.
BBC'nin haberine göre Çinli fenomenin takipçileri, 34 yaşındaki adamın başka bir fenomenle yarışa girdiğini söyledi. Takipçilerinin aktardığına göre girdiği yarışta ilk 3 turu kaybeden Wang, ceza olarak 7 şişe 'Baijiu' içti.
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