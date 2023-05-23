Canlı yayında 7 şişe içki içen Çinli adam, yaşadığı evde ölü halde bulundu - Son Dakika
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Canlı yayında 7 şişe içki içen Çinli adam, yaşadığı evde ölü halde bulundu

Canlı yayında 7 şişe içki içen Çinli adam, yaşadığı evde ölü halde bulundu

23.05.2023 18:20

TikTok'un Çin versiyonu Douyin uygulamasında yayın yapan 34 yaşındaki adam, 7 şişe içki içtiği canlı yayından 12 saat sonra evinde ölü halde bulundu.

Çin'de bir sosyal medya fenomeni, canlı yayınının daha çok izlenmesi için 7 şişe içki içti. Çin yerel medyasına göre soyadı Wang olan fenomenin içtiği içki; 'Baijiu' adı verilen, yüzde 60 alkol ihtiva eden bir Çin likörüydü. Yayın sırasında 'Baijiu'dan 7 şişe içen adam, yayından 12 saat sonra evinde ölü halde bulundu.

YARIŞA GİRMİŞ

BBC'nin haberine göre Çinli fenomenin takipçileri, 34 yaşındaki adamın başka bir fenomenle yarışa girdiğini söyledi. Takipçilerinin aktardığına göre girdiği yarışta ilk 3 turu kaybeden Wang, ceza olarak 7 şişe 'Baijiu' içti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Canlı yayında 7 şişe içki içen Çinli adam, yaşadığı evde ölü halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında 7 şişe içki içen Çinli adam, yaşadığı evde ölü halde bulundu - Son Dakika
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