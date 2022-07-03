Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı

ABD'de geniş bir izleyici kitlesi bulunan ABC televizyonunun Optus Stadyumu'nda canlı yayın yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı. Kadın muhabir, maçla ilgili bilgileri seyircilere aktarırken, arkasındaki genç bir kız aniden tişörtünü kaldırarak göğüslerini izleyicilere doğru gösterdi.

İZLEYENLER ADETA DONUP KALDI

Kadın muhabir her şeyden habersizce haberini sunmaya devam ederken, arkasında yaşananlar izleyicileri adeta ekran başında donuk bıraktı. İzleyicilerin uzun süre neler olduğunu anlamakta güçlük çektiği ifade edildi.

BAŞKA SORUNLAR DA YAŞADILAR

Öte yandan ABC televizyonunun muhabirlerinin statta başka sorunlar da yaşadıkları öğrenildi. Bir ABC muhabirinin, stadın giriş kapısında taraftarların stada giriş anını izleyicilere aktardığı sırada kadın taraftarla tartıştığı ve kadına küfür ettiği öne sürüldü. Ancak genç kızın ABC canlı yayınında göğüslerini neden açtığı henüz bilinmiyor.