Sosyal medya platformu Tiktok'ta daha fazla tık uğruna yapılan akılalmaz hareketlere bir yenisi eklendi. Ancak bu sefer, olay ölümle sonuçlandı.
Yurt dışında TikTok'ta yayın yapan bir genç, su tankına girip yüzmeye çalıştı. Baş üstü tanka giren genç bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Tanktan çıkmak için mücadele eden genç başarılı olamadı. En sonunda tamamen suya batan genç boğularak hayatını kaybetti.
Son Dakika › Dünya › Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti - Son Dakika
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