Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi. Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken, program konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris 'in konuk olacağı 'The View' programda sıra dışı anlar yaşandı. Programın iki sunucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi.

Son Dakika › Dünya › Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti - Son Dakika Dünya

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