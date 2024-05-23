Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi - Son Dakika
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Dünya

Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi

Cannes\'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin\'e destek verdi

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, Cannes Film Festivali'nde giydiği siyah elbiseyle Filistin'e destek verdi.

23.05.2024 09:09
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Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, Elizabeth, Babil ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. The Apprentince filminin galasına katılan usta oyuncu şıklığıyla dikkat çekerken Filistin mesajıyla da adından söz ettirdi.

Gazze'de ateşkes için çağrı metni imzalayan isimlerden biri olan Blanchett, kırmızı halıda siyah uzun elbisesiyle yürüdü. Oyuncu poz verdiği esnada elbisenin kuyruğundaki yeşil-beyaz bayrakla Filistin'e destek verdi. Oyuncunun verdiği anlamlı mesaj dünya çapında ses getirdi.

Cannes'a damga vuran kıyafet! Dünyaca ünlü oyuncu, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
Cannes'a damga vuran kıyafet! Dünyaca ünlü oyuncu, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
Cannes'a damga vuran kıyafet! Dünyaca ünlü oyuncu, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
Cannes'a damga vuran kıyafet! Dünyaca ünlü oyuncu, elbisesiyle Filistin'e destek verdi

Cate Blanchett, Filistin, Dünya, Magazin, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yusuf Miral: helal olsun mevlam sana hidayet nasip etsin . 51 3 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: boşuna en sevdiğim kadın oyuncu değil ¦? 19 2 Yanıtla
  • Murat Avci: varolasın.. 11 1 Yanıtla
  • serkan cindemir: Fılıstın demek İcin bence erken kıyafetin modeli olabilir keske fılıstın bayragıysa olsaydı daha net olurdu sevonırdım 3 5 Yanıtla
  • celal doğan: Bizimkiler gitse hangi bayrağı giyer acaba ?? 8 0 Yanıtla

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