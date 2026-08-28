Carney'den Trump'a Göl Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Carney'den Trump'a Göl Tepkisi

Carney\'den Trump\'a Göl Tepkisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Carney, Trump'ın Ontario Gölü'nü 'Amerika Gölü' olarak değiştirme kararına karşı çıktı.

KANADA Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştiren kararnamesine tepki göstererek, 400 yıldan fazla geçmişi olan göle her zaman 'Ontario Gölü' demeye devam edeceklerini söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle tırmanan ticaret gerilimi sürerken Ontario Gölü'nün adını değiştirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Ontario' isminin Wendat dilindeki 'Ontari'io' kelimesinden geldiğini ve "Göl güzeldir, göl büyüktür" anlamına geldiğini belirten Carney, bu ismin 400 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

İsmin hem Kanada Konfederasyonu'ndan hem de ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nden daha eski olduğuna dikkati çeken Carney, "Amerika'nın değiştiğini biliyoruz. Ticari ilişkileri, dış politikaları, ulusal anıtları, su isimleri değişiyor. Kanadalılar da gerçeği adlandırmanın dün, bugün ve her zaman buraya 'Ontario Gölü' demek anlamına geldiğini biliyor" ifadelerini kullandı.

ABD ile Kanada arasında 21 Ağustos'ta ticaret anlaşmasına varılamamasının ardından ABD, 22 Ağustos'ta yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına yüzde 50 gümrük vergisi uygulamıştı. Kanada ise misilleme olarak 8 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere ABD ürünlerine aynı oranda ek vergi getirileceğini duyurmuştu. ABD ile Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü, Kuzey Amerika'daki beş Büyük Göller'den biri konumunda bulunuyor.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dış Politika, Ontario, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Carney'den Trump'a Göl Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’nın en yaşlı hükümdarından kötü haber Kraliyet alarma geçti Avrupa'nın en yaşlı hükümdarından kötü haber! Kraliyet alarma geçti
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
SDG Resmen Fesh Olundu SDG Resmen Fesh Olundu
Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü Vicdansız adama ev hapsi verildi Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi
İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret soruşturması İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması

13:49
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir Guendouzi’ye kaç maç ceza gelecek
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir! Guendouzi'ye kaç maç ceza gelecek?
13:45
PKK tarihinde bir ilk Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
13:40
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
13:08
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 14:03:30. #7.12#
SON DAKİKA: Carney'den Trump'a Göl Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement