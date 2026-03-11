Carney ve Macron’dan Orta Doğu görüşmesi - Son Dakika
Carney ve Macron’dan Orta Doğu görüşmesi
11.03.2026 13:40
Kanada ve Fransa liderleri, Orta Doğu'daki durumu ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği ele aldı.

KANADA Başbakanı Mark Carney ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kanada Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mark Carney ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, iki liderin Orta Doğu'da giderek tırmanan durumu ele aldıkları, İran'ın saldırılarını kınadıkları ve bölgesel gerilimin daha da artmasını önleme gerekliliğinin altını çizdikleri belirtildi.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanması konusunun da gündeme geldiği aktarılan açıklamada, Carney'nin uluslararası deniz taşımacılığını koruma ve seyrüsefer serbestisini sağlama çabalarına Kanada'nın verdiği desteği vurguladığı kaydedildi. Liderlerin ayrıca, mevcut krizin yükselen enerji fiyatları da dahil olmak üzere küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

13:19
