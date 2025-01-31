CDU'nun AfD ile İş Birliği Eleştiriliyor

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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU/CSU), aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle mülteci politikasında sertleştirmeler öngören önergeyi Meclis'ten geçirmesine yönelik tepkiler giderek büyüyor. Eski Başbakan ve CDU eski Genel Başkanı Angela Merkel başta olmak üzere birçok önemli isim, CDU lideri Friedrich Merz'i eleştirdi. CDU/CSU'nun aldığı bu karar, Almanya'da siyasi dengeleri değiştirecek bir tartışma başlatırken, kamuoyundaki tepkilerin nasıl şekilleneceği merak konusu.

CDU'nun AfD desteğiyle önergeyi geçirmesi üzerine, eski Başbakan Angela Merkel, alışılmadık bir adım atarak açıklama yaptı. Merkel, CDU'nun AfD ile iş birliğine kapı aralamasını "büyük bir hata" olarak değerlendirdi. Friedrich Merz'in daha önce verdiği "AfD desteğiyle hiçbir önergenin Meclis'ten geçmesine izin vermeyeceği" yönündeki taahhüdünü hatırlatan Merkel, devlet politikalarının sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

CDU'nun bu kararı, partinin uzun yıllardır üyesi olan Yahudi asıllı gazeteci ve yazar Michel Friedman'ı da istifa noktasına getirdi. 1983 yılından bu yana CDU üyesi olan ve 1990'lı yıllarda partinin üst yönetiminde yer alan Friedman, CDU'nun inandırıcılığını kaybettiğini belirterek, üyelikten ayrılacağını duyurdu.

Friedman, CDU'nun AfD gibi aşırı sağcı bir partiyle hiçbir şekilde ortak hareket etmemesi gerektiğini ifade ederek, "AfD, demokrasinin sınırlarında değil, tamamen dışında bir partidir ve CDU da bunun farkında" dedi. Partisinin bu hamlesinin ağır siyasi sonuçları olacağını vurgulayan Friedman, CDU'nun her şeyi göze alarak bir karar aldığını ancak bunun bir felakete yol açtığını kaydetti.

CDU/CSU'nun tutumuna en sert tepki gösterenlerden biri de 99 yaşındaki Holokost'tan kurtulan Albrecht Weinberg oldu. Weinberg, Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine verilen Federal Liyakat Nişanı'nı iade edeceğini açıkladı. "Bu nişan benim için büyük bir onurdu ama artık taşıması çok zor. Böyle bir gelişme karşısında bu nişanı taşımak bana çok ağır geliyor" diyen Weinberg, CDU'nun kararını "korkunç" olarak nitelendirdi.

Soykırımdan kurtulanların tepkisine destek veren fotoğraf sanatçısı Luigi Toscano, 2021 yılında aldığı Federal Liyakat Nişanı'nı Weinberg ile birlikte Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'e iade edeceğini duyurdu. Toscano, "Cumhurbaşkanı bizi kabul eder ya da etmez, ama biz bu nişanları ona teslim edeceğiz. Gerekirse kapısının önündeki posta kutusuna bırakırız" ifadelerini kullandı.

Soykırımdan sağ kurtulan bir diğer isim olan Eva Umlauf da CDU lideri Friedrich Merz'e açık bir mektup yazarak, partinin AfD ile ortak hareket etmemesi gerektiğini belirtti. Umlauf, 'Sayın Merz, lütfen bu yasayı AfD ile birlikte geçirmeyin" çağrısında bulundu.