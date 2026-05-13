Baden Württemberg Eyaletin Yeni Başbakanı Cem Özdemir

13.05.2026 23:10  Güncelleme: 06:28
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir, yapılan oylama sonucunda 93 oy alarak başbakan seçildi. Özdemir, Türk kökenli ilk eyalet başbakanı olarak tarihe geçti ve başbakanlık görevine metro ile gitmeyi tercih etti.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART)- Almanya'ya misafir işçi olarak gelen Tokatlı bir ailenin çocuğu olan 61 yaşındaki Yeşiller Partili Cem Özdemir bir ilke imza atarak Baden-Württemberg eyaletinin yeni başbakanı seçildi. Türk kökenli ilk eyalet başbakanı olan Özdemir, göreve metroyla giderken ilk hedefinin bürokrasiyi azaltmak olduğunu açıkladı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller Partili Cem Özdemir, eyalet parlamentosunda yapılan oylamayla yeni başbakan (Ministerpräsident) seçildi. Özdemir, 157 oydan 93'ünü alarak göreve geldi. Oylamada 26 milletvekili "hayır" oyu verirken, 4 milletvekili çekimser kaldı.

Almanya'ya misafir işçi olarak gelen Tokatlı bir ailenin çocuğu olan 61 yaşındaki Özdemir, böylece Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde Türk kökenli ilk eyalet başbakanı oldu. Özdemir, 2011 yılından bu yana görev yapan ve yeniden aday olmayan Winfried Kretschmann'ın yerine geçti. Seçimin ardından yemin eden Özdemir, yemin metninin sonunda "Tanrı yardımcım olsun" ifadesini kullandı.

Yeni hükümet kadrosu da parlamentoda onay aldı. CDU lideri Manuel Hagel, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu. Danyal Bayaz maliye bakanlığı görevini sürdürdü.Koalisyonu oluşturan Yeşiller ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)'nin parlamentoda toplam 112 sandalyesi bulunmasına rağmen Özdemir'in yalnızca 93 oy alması dikkat çekti. Böylece en az 19 koalisyon milletvekilinin Özdemir'e destek vermediği ortaya çıktı.

Parlamento Başkanı Thomas Strobl, seçim sonrası Özdemir'e Baden-Württemberg eyalet renklerini taşıyan özel bir koşu forması hediye etti. Eski Başbakan Kretschmann ise Özdemir'e geleneksel bir guguklu saat armağan etti. Özdemir de Kretschmann'a atölyesinde kullanması için sütunlu matkap hediye etti.

Göreve başladıktan sonra resmi makam aracını kullanmayan Özdemir, Stuttgart şehir içi metrosuyla yeni görev yeri olan Villa Reitzenstein'a geçti. Yeni hükümetin ilk projelerinden birinin bürokrasiyi azaltmaya yönelik "verimlilik yasası" olacağı açıklandı. Özdemir, özellikle orta ölçekli işletmeler ve belediyeler üzerindeki gereksiz raporlama yüklerini kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
