CENTCOM, İran'ın 2 ABD savaş gemisini vurduğu iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CENTCOM, İran'ın 2 ABD savaş gemisini vurduğu iddialarını yalanladı

CENTCOM, İran\'ın 2 ABD savaş gemisini vurduğu iddialarını yalanladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları'nın Orta Doğu'da konuşlu 2 ABD savaş gemisini vurduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada hiçbir ABD gemisinin vurulmadığı belirtilirken, son bir haftada İran'a ait 10 tankerin imha edildiği duyuruldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Orta Doğu'da görev yapan 2 ABD savaş gemisini vurduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, hiçbir ABD savaş gemisinin vurulmadığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin Orta Doğu'da konuşlu 2 ABD Deniz Kuvvetleri savaş gemisini vurduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu savunuldu. Hiçbir ABD savaş gemisinin vurulmadığının kaydedildiği açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm saldırı girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ABD güçlerinin son bir hafta içerisinde İran'a ait 10 tankeri imha ettiği aktarıldı. Söz konusu deniz araçlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse eden milyarlarca dolarlık gölge ağın bir parçası olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya CENTCOM, İran'ın 2 ABD savaş gemisini vurduğu iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:25
Merih Demiral’ın delirdiği anlar Soyunma odasını bastı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:50:10. #7.13#
SON DAKİKA: CENTCOM, İran'ın 2 ABD savaş gemisini vurduğu iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement