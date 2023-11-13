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Çeşme'de Göçmenleri Taşıyan Botun Devrilmesi Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Çeşme'de Göçmenleri Taşıyan Botun Devrilmesi Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

13.11.2023 14:24

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taşıyan bir bot, fırtına sebebiyle devrildi. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taşıyan botun fırtına sebebiyle devrilmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 6 kişi de kurtarıldı.

13 GÖÇMENİN BULUNDUĞU BOT DEVRİLDİ

Bu sabah saat 07.15 sıralarında meydana gelen olayda, içerisinde 13 göçmenin bulunduğu bot, Çeşme Alaçatı Kleopatra koyundan denize açıldıktan kısa bir süre sonra fırtına sebebiyle battı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, ilk etapta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Devam eden arama kurtarma faaliyetleri sonucu denizde 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı.

6 KİŞİ KURTARILDI, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Olumsuz hava koşullarına rağmen Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi de denizden kurtarmayı başardı. Öte yandan, kayıp 2 kişinin bulunması için dalgıçların da katıldığı arama faaliyetleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Fırtına, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çeşme'de Göçmenleri Taşıyan Botun Devrilmesi Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de Göçmenleri Taşıyan Botun Devrilmesi Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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